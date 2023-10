SP sanciona lei que garante a mulheres direito a acompanhante em consultas e exames

No mês de março, a polícia do Rio de Janeiro prendeu um radiologista em flagrante, após uma paciente de 26 anos procurar a polícia e afirmar que havia sido abusada durante um exame.

A reportagem procurou o deputado Rogério Nogueira. A assessoria jurídica do parlamentar disse que ele estava em Brasília, em reunião com prefeitos, e por isso não poderia atender.

A autoria do projeto 10/2023, que deu origem à lei, é do deputado estadual Rogério Nogueira (PSDB) com coautoria dos deputados Luiz Fernando T. Ferreira (PT), Rafa Zimbaldi (Cidadania), Thiago Auricchio (PL) e da ex-deputada Patrícia Gama (PSDB).

