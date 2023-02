SP registra mais de 3.000 roubos e furtos de celular no Carnaval

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL), minimizou o número de objetos levados pelos ladrões no comparativo com o público presente em toda folia.

Durante a passagem do bloco Agrada Gregos, no entorno do parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, na tarde de sábado (18), a Polícia Civil prendeu 12 pessoas e apreendeu uma adolescente por furto de celular.

