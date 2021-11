SP pede à Anvisa urgência na vacinação de crianças a partir de 5 anos

A aplicação foi liberada depois que a diretora do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA), Rochelle Walensky, aprovou o uso dos imunizantes em crianças pequenas. Ela seguiu a recomendação dada horas antes, de maneira unânime, pelos conselheiros do órgão, que também apoiaram o uso da vacina da Pfizer nessa faixa da população.

De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, está prevista uma reunião com o governo federal para apresentar a segurança da aplicação da Coronavac em crianças.

De acordo com o governador, o pedido foi feito após reunião com secretários estaduais de saúde que também têm pressa em estender a aplicação de doses a essa população.

