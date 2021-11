SP não tem mortes por Covid pela primeira vez desde o início da epidemia

Ainda segundo dados do governo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado nesta segunda (8) é de 24,5% e na Grande São Paulo é de 31,3%.

A Secretaria Estadual de Saúde registrou 359 novos casos, totalizando 4.413.241 casos desde o início da epidemia. No total, foram 152.527 mortes pela Covid-19 no estado.

