SP não tem estoque para vacinar crianças de 3 a 5 anos contra Covid, diz Garcia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou nesta terça-feira (19) que o estado não tem estoque suficiente da vacina contra Covid-19 Coronavac para imunizar crianças de 3 a 5 anos. De acordo com ele, haveria mais de 1,1 milhão de paulistas nessa faixa etária.

"O Butantan, que é o fornecedor dessas vacinas, nos informa que não tem estoque da Coronavac e aguarda a inclusão no Programa Nacional de Imunização dessa vacina", disse durante entrevista coletiva. "Os estoques nas prefeituras não dão para todos aqueles que têm direito à vacinação, só aqui em São Paulo há 1,1 milhão de crianças no estado inteiro que têm direito, e não temos ela em estoque".

A prefeitura da capital informou mais cedo que vai começar a vacinar amanhã as crianças de 3 e 4 anos que tenham comorbidades, deficiências ou que sejam indígenas.

A vacinação não começará para o público geral dessa faixa etária porque São Paulo não tem doses suficientes. Na capital paulista, ao todo, há mais de 313 mil crianças entre 3 e 4 anos, sendo 155 mil com 3 anos e 158 mil com 4 anos.

As vacinas são enviadas aos estados pelo Ministério da Saúde —e, depois, encaminhadas aos municípios. Procurado, o governo federal informou que recomenda que seja utilizado o estoque existente nos estados e municípios e segue em tratativas para comprar novas doses.

O Butantan suspendeu a produção da Coronavac no mês passado, já que não recebeu propostas do Ministério da Saúde para comprar mais doses. A vacina, que foi a primeira a ser aplicada no país, ainda não tem registro definitivo na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Na semana passada, o Ministério da Saúde liberou a imunização de crianças de 3 a 5 anos com a CoronaVac após a Anvisa aprovar, por unanimidade, o uso emergencial do imunizante para essa faixa etária. Até então, a aplicação era autorizada apenas em crianças a partir de 6 anos no país.