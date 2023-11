SP mantém alerta para efeitos de possível tempestade; Itapeva e Barretos têm queda de árvores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo inteira entrou em estado de atenção na noite deste sábado (18) para possíveis alagamentos, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

A Defesa Civil paulista disse estar em prontidão por causa da previsão de tempestades com rajadas de vento intensas, tanto na Grande São Paulo, quanto no litoral e interior do estado.

Próximo às 21h deste sábado (18), o CGE apontava que áreas de instabilidade provocavam pancadas de chuva em alguns municípios da Grande São Paulo, como Cotia, Itapevi e Taboão da Serra. A chuva, nas próximas horas, deve se deslocar para a cidade de São Paulo.

Segundo o CGE, até o momento, foram registradas rajadas de vento de cerca de 58 km/h, às 9h30 da manhã na Lapa, e de cerca de 48 km/h e 42 km/h em Santana/Tucuruvi e Parelheiros, respectivamente. A possibilidade de rajadas de ventos intensos já havia sido alertada.

A previsão de tempestade levou à mobilização de uma força-tarefa entre órgãos municipais e estaduais para minimizar os possíveis impactos das chuvas após uma semana de calor recorde.

A Defesa Civil fala em previsão de ventos de até 60 km/h. Ventos intensos, segundo o órgão, já foram registrados, entre a última sexta (17) e este sábado, nas regiões de Bauru, Franca, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Vale do Paraíba e na Capital.

Alguns estragos derivados da chuva e dos ventos já foram vistos em Itapeva, onde houve quedas de árvores, destelhamentos e desabamentos e em Ubatuba, segundo a Defesa Civil.

São Paulo é um dos 2.018 municípios com aviso de tempestade e perigo potencial, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), entre as regiões do Centro-Oeste e Sudeste. O instituto também fala em ventos que podem chegar a 60 km/h.

Segundo o Inmet, a chuva pode ficar de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

O CGE aponta que a cidade de São Paulo teve, até o momento, 33,7% da chuva esperada para o mês, o que representa 45,6 mm.

De acordo com o CGE, houve uma pequena queda na temperatura neste sábado, chegando a uma média de 28°C. Já na madrugada a temperatura pode ficar nos 19°C.

De toda forma, a Comdec (Coordenadoria Municipal de Defesa Civil) mantém a capital paulista em alerta pelas elevadas temperaturas.

A Defesa Civil mantém um nível de atenção elevado para a tempestade que se aproxima. "O risco para transtornos é elevado em todo o território paulista, sendo recomendado atenção redobrada às áreas e estruturas mais vulneráveis", diz, em nota.

Segundo a Defesa Civil, a população deve ficar atenta a mudanças bruscas no tempo nos próximos dias e se precaver em caso de chuvas fortes e vento intenso, como evitando áreas arborizadas no meio da tempestade.

"Ao identificar sinais de ventos intensos, busque abrigo em locais seguros e longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas", diz, em nota, a Defesa Civil. "Certifique-se de que objetos soltos em áreas externas, como móveis de jardim e utensílios, estejam devidamente guardados para evitar danos materiais e acidentes. Na condução, reduza a velocidade em condições adversas, mantendo distância segura de outros veículos, e esteja atento a possíveis bloqueios viários devido a quedas de árvores e alagamentos."

A cidade de São Paulo enfrentou, recentemente, uma crise devido a fortes chuvas que atingiram a capital e levaram a inúmeras quedas de árvores. Regiões ficaram sem energia por longos períodos. A situação levou a uma crise com a Enel.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pediu, durante a última semana, que o contrato com a Enel fosse cancelado, por causa da demora da empresa para reestabelecer a energia em diversos pontos da cidade após os temporais.