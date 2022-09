SP derruba obrigatoriedade do uso de máscara em ônibus, trem e metrô

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo paulista e a Prefeitura de São Paulo anunciaram nesta quinta (8) o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ônibus, metrô e trem. A nova regra passa a valer a partir desta sexta (9).

A medida será publicada no Diário Oficial do Estado e do Município. Apesar da liberação no transporte público, a gestão afirma que uso ainda é recomendado, principalmente, para os grupos vulneráveis, como pessoas acima de 60 anos e imunossuprimidas.

A obrigação do uso de máscara foi determinada em 29 de abril de 2020, no início da pandemia de Covid.

A flexibilização em São Paulo ocorre após o conselho apontar altas taxas de cobertura vacinal, expressiva quedas nas internações por Covid e uma taxa de mortes por milhão de habitantes menor do que em países em desenvolvimento.

O estado de São Paulo diz que, em comparação com o início deste ano, houve 90% de queda das internações por Covid-19. No início de fevereiro, o número de pacientes internados era 4.091. Hoje, são 363 pacientes. Já a média móvel de mortes era de 288 em 9 de fevereiro e agora, no estado de São Paulo, está em 27.

Nesta quarta-feira, o Brasil registrou 39 mortes por Covid e 6.934 casos da doença. Com isso, o país chegou a 684.685 vidas perdidas e a 34.545.816 pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes agora é de 94 por dia, redução de 37,74% em relação ao dado de duas semanas atrás. Já a média móvel de casos é de 10.448, o que indica queda de 31,46% se comparado com o mesmo período.

Ao todo, até terça-feira, 180.856.246 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen, já são 170.220.345 pessoas com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 84,19% da população com a 1ª dose e 79,24% dos brasileiros com as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen. Até o momento, 102.870.101 pessoas já tomaram a terceira dose, e 28.582.051 a quarta.

*

HISTÓRICO DO USO DA MÁSCARA DE PROTEÇÃO EM SÃO PAULO

- 8/9/2022

O governo paulista e a Prefeitura de São Paulo anunciaram o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ônibus, metrô e trem, a partir do dia 9. A gestão afirma que uso ainda é recomendado, principalmente, para os grupos vulneráveis, como pessoas acima de 60 anos e imunossuprimidas.

- 31/5/2022

Com nova onda de casos de Covid no país, o Comitê de Contingência do governo paulista voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados em todo estado. No entanto, não tinha caráter obrigatório.

- 14/5/2022

Decreto publicado pela Prefeitura de São Paulo acabou com a obrigatoriedade do uso de máscaras em táxis e carros de aplicativos, mas manteve no transporte coletivo e em serviços de saúde, como postos e hospitais.

- 17/3/2022

O governo paulista anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes, exceto no transporte público e unidades médico-hospitalares. O equipamento ainda tornou-se opcional em ambientes como escritórios, comércios, salas de aula, academias, entre outros.

- 9/3/2022

Devido ao grande número de pessoas vacinadas (86,5% da população com ao menos uma dose e 19,2% com o 1º ciclo completo), o governo liberou o uso de máscara em locais abertos no estado de São Paulo, inclusive, os espaços ao ar livre em restaurantes e bares.

- 29/4/2020

Após o anúncio da pandemia de Covid pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o governo estadual e a Prefeitura de São Paulo anunciaram a obrigatoriedade do uso de máscaras em ônibus, táxis e carros de aplicativos de carona no estado de São Paulo, a partir de 4 de maio.

- 7/3/2020

No dia seguinte, o governo estadual ampliou a determinação para todo o estado, tornando obrigatório o uso nas ruas e comércios por consumidores, prestadores de serviço, fornecedores e funcionários.

- 6/3/2020

Nesse dia, a Prefeitura de São Paulo passou a obrigar o uso da proteção facial nos estabelecimentos comerciais da capital, exigindo o equipamento para entrada e permanência de clientes e frequentadores

- 4/3/2020

Com o aumento de casos da Covid no Brasil, os governos estadual e municipal publicaram decretos obrigando o uso de máscaras de proteção nos transportes público e privado em todo o estado.