SP começa em 5 de abril a aplicar 4ª dose de vacina contra Covid em quem tem a partir de 60 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem tem 60 anos ou mais poderá receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a partir do próximo dia 5 de abril, no estado de São Paulo. É preciso, entretanto, que a terceira dose tenha sido aplicada há ao menos quatro meses.

O anúncio foi feito na manhã chuvosa deste domingo (27) pelo governador João Doria (PSDB), em um posto de vacinação no parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital paulista.

Segundo o tucano, a nova etapa da vacinação contra o novo coronavírus deverá atingir cerca de 4,5 milhões de pessoas no estado.

Doria tem intensificado sua agenda com anúncios e inaugurações nos últimos dias. Ele afirmou que deixará o cargo no próximo dia 2 para disputar a eleição presidencial.

A notícia sobre a ampliação da cobertura vacinal foi dada em um dos postos instalados em seis parques públicos da capital no chamado Domingão da Vacinação, evento realizado para reforçar a necessidade de seguir o calendário de aplicação das vacinas contra a Covid.

Na cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal da Saúde antecipou para a próxima quarta-feira (30) a aplicação da quarta dose para idosos a partir de 70 anos. Também é preciso que a dose anterior tenha sido aplicada há ao menos quatro meses.

A quarta dose é aplicada para idosos a partir de 80 anos desde o último dia 18 no estado de São Paulo. O Ministério da Saúde recomendou o reforço na vacinação no último dia 23.

Mesmo com a ampliação do público para a aplicação de uma quarta vacina, mais de um terço dos idosos acima de 80 anos não tomou reforço contra Covid.

De acordo com os últimos dados publicados pelo ministério, o percentual de doses de reforço aplicadas a partir dos 60 anos variava de 48% a 71% até o fim do mês passado. Entre os idosos com 80 anos ou mais, perto de 36% (cerca de 2,8 milhões) ainda não haviam recebido a dose de reforço.

A estudante Vitória dos Santos, 19, pulou cedo da cama para se imunizar no Domingão da Vacinação. Moradora de Osasco, na Grande São Paulo, ela foi até o parque Villa-Lobos, em Pinheiros, para tomar a terceira dose contra a Covid-19.

"Estou atrasada há mais de um mês ", disse. "Fiquei preocupada, porque, agora, com a liberação do uso de máscaras, a gente que ainda não completou o ciclo vacinal fica mais exposta ao vírus."

Outra que também estava com a vacinação atrasada era a aromista Yusbelys Rodriguez, 40. "Peguei Covid, o que acabou mexendo com a minha saúde e com a minha vida também ", contou a venezuelana, que mora na Vila Madalena, na zona oeste paulistana.

"Na verdade, deveria ter tomado a terceira dose no comecinho de janeiro, mas com a doença, fiquei mal e não consegui ser vacinada, infelizmente", afirmou. "Por isso, aproveitei o mutirão para resolver isso de vez, assim espero."

Além da vacinação contra a Covid, o Domingão da Vacinação também marcou o início de aplicação de doses contra gripe para pessoas acima dos 80 anos. Os grupos prioritários poderão se vacinar de acordo com o calendário estabelecido entre os dias 27 de março e 16 de maio.

"Estou com as minhas carteirinhas de vacinação em dia", afirmou o aposentado Donato Pierri Netto, 83, que foi um dos primeiros a tomar a vacina contra o vírus influenza, no Villa-Lobos. "Com vacinação, não se brinca. Quis tomar logo a minha e ficar livre."

Sem saber que a vacinação estaria concentrada em seis parques e em duas farmácias na capital paulista, por volta das 9h30, o engenheiro Samuel Ejchel, 81, estacionou seu carro próximo à UBS (Unidade Básica de Saúde) de Santa Cecília, na região central, e encontrou o local fechado.

"Está tudo muito calmo, quieto. Descobri que perdi o meu tempo", afirmou. "Se é um mutirão, os principais postos de saúde da cidade deveriam fazer parte dele", criticou o morador de Higienópolis que estava à procura da quarta dose e iria, em seguida, atrás dela no parque Buenos Aires.

VEJA ONDE SE VACINAR NA CAPITAL PAULISTA NESTE DOMINGO (27)

Covid-19 - Crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos

Influenza - Idosos a partir de 80 anos

Farmácias

8h às 16h

Avenida Paulista 266 e 2.371

Parques

8h às 17h

Centro: Buenos Aires

Zona sul: Severo Gomes e Independência

Zona leste: Carmo e Ceret

Zona norte: Juventude

Zona oeste: Villa Lobos

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde