SP chega a mais de 50% da população completamente vacinada contra Covid

Para acessar o serviço no WhatsApp, é preciso adicionar o número +55 11 95220-2923 à lista de contatos e enviar um "oi" ou clicar no link wa.me/551.

Para facilitar a vacinação, quem faz parte dos públicos-alvo da campanha pode realizar um pré-cadastro na página Vacina Já. O preenchimento do formulário não é obrigatório, mas leva de um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação, segundo a Secretaria da Saúde.

Em números absolutos, São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil. O cumprimento do calendário está condicionado às remessas entregues pelo Ministério da Saúde.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, já houve mais de 36,3 milhões de aplicações de primeira dose, 21,9 milhões da segunda, além de 1,1 milhão de doses únicas. As terceiras doses somam 169,8 mil, totalizando assim 59,6 milhões de doses aplicadas no estado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo superou neste domingo (19) a marca de 50% da população com esquema vacinal contra a Covid-19 completo. São 23,1 milhões de pessoas que tomaram as duas doses dos imunizantes do Butantan/Coronavac, da Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e da Pfizer, ou a dose única da Janssen.

