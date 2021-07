SP bate novo recorde vacinação contra Covid com 500 mil doses aplicadas em um único dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue acelerada no estado de São Paulo com recorde de 500 mil doses aplicadas em moradores dos 645 municípios paulistas, nesta sexta-feira (16). Até então, o recorde de doses aplicadas havia sido registrado no dia anterior.

Foram 312.626 aplicações de primeira dose e outras 144.353 de segunda dose das vacinas do Butantan, Fiocruz e Pfizer, além de 36.626 imunizações com dose única do imunizante da Janssen.

Dos 500.011 vacinados no estado, 59% ( 294.810 ) receberam a primeira dose do imunizante; 35,2% (176.004) receberam a segunda; e outras 29.197 receberam pessoas a dose única.

Até este sábado (17), 17,7% de todos os paulistas já completaram o esquema vacinal (duas doses ou dose única). Na cidade de São Paulo o percentual daqueles que já estão imunizados é maior, de 23,7%. Se for calculado apenas a primeira dose, a cobertura vacinal na capital chega a 71%, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a gestão João Doria (PSDB), reestruturações feitas desde junho no cronograma estadual de imunização aceleraram o ritmo de vacinação, que tem registrado média diária de 300 mil pessoas vacinadas por dia, desde a segunda quinzena de junho. A meta é vacinar com a primeira dose toda a população adulta até 20 de agosto.

Na cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal da Saúde estima que 9.230.227 doses de vacinas foram aplicadas em pessoas acima de 18 anos. Do total, 6.591.872 receberam a primeira dose ou dose única. Outras 1.951.227 pessoas, a segunda dose.

“Com mais de 70% da população adulta com pelo menos uma dose de vacina, nós já superamos a vacinação do Reino Unido. E mais importante, este número já reflete de forma positiva na ocupação dos hospitais”, disse Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde de São Paulo.