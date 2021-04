SP apresenta queda na taxa de ocupação dos leitos de UTIs para Covid

O número de carros circulando foi de aproximadamente 1,7 milhão nesta quarta, valor consideravelmente menor do que no último feriado, quando 4,2 milhões estavam nas ruas. Na semana passada, cerca de 5,7 milhões de veículos circulavam, e na quarta anterior, 5,1 milhões.

O índice isolamento social não teve mudanças significativas. Nesta quarta-feira, feriado de Tiradentes, a média no estado ficou em 48%. No último feriado, na Sexta-feira Santa (2), não passou de 47%. Já na quarta-feira passada, dia útil, o isolamento ficou em 42%, levemente abaixo do que na quarta anterior, quando o sistema do governo marcou 44%.

Já a partir de sábado (24) até a próxima sexta-feira (30), restaurantes, bares, salões de beleza, parques, clubes e academias também estão autorizados a funcionar no mesmo horário. Apenas as academias poderão abrir das 6h às 19h.

Neste domingo (18), o estado entrou na fase de transição, que flexibiliza as regras para o setor de comércio e serviços, após o término da fase emergencial, etapa mais dura do Plano São Paulo. Até sexta-feira (23), comércios, incluindo shoppings, podem abrir das 11h às 19h.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A taxa de ocupação das UTIs (unidades de terapia intensiva) exclusivas para pacientes de Covid-19 segue em queda no estado de São Paulo e na região metropolitana da capital, segundo dados do governo paulista.

