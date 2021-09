SP aplica 3ª dose para maiores de 80 anos e imunossuprimidos nesta segunda (20)

Para ter direito às doses é preciso se inscrever no posto de saúde mais perto de casa ou do trabalho, para conseguir chegar rapidamente quando um atendente ligar informando sobre a sobra.

Após de abertos os frascos, as doses vencem depois de seis (no caso da AstraZeneca/Oxford e da Pfizer) e oito horas (a Coronavac, da Sinovac/Butantan).

As doses da xepa são aquelas que sobram em frascos abertos, mas não são aplicadas no público-alvo da campanha em horário próximo ao fechamento dos postos de saúde. No caso dos idosos é preciso ter tomado a segunda dose há ao menos seis meses.

Com relação aos pacientes acamados em domicílio, a vacinação é feita pela equipe da UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência do usuário, assim como nas ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) e população indígena aldeada na cidade de São Paulo.

Ambos poderão ir a qualquer posto de vacinação da capital para receber a terceira dose do imunizante. Segundo a prefeitura, a vacina a ser aplicada aos idosos será aquela que estiver disponível no posto de saúde.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo dá início nesta segunda-feira (20) à imunização com a dose de reforço a dois novos grupos: idosos a partir de 80 anos que completaram o ciclo vacinal contra a Covid-19 há pelo menos seis meses, e imunossuprimidos com 18 anos ou mais que já completaram o esquema vacinal há pelo menos 28 dias.

