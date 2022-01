SP anuncia pré-cadastro para vacinação contra Covid de crianças de 5 a 11 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo João Doria (PSDB) anunciou, nesta quarta-feira (12), o início do pré-cadastro de crianças de 5 a 11 para vacinação contra o coronavírus. A informação foi dada em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, para anunciar medidas de combate ao coronavírus.

De acordo com o governador, o cadastro já pode ser feito no site Vacina Já: https://www.vacinaja.sp.gov.br/ .

A partir da chegada das doses em São Paulo, a vacinação se iniciará com crianças com comorbidades. Para comprovar a condição, elas precisarão apresentar exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica.

"Chegando a vacinação, imediatamente o estado começa a vacinação deste público, que é tão aguardado por pais, mães, responsáveis e por nós também", disse a coordenadora de imunização do estado, Regiane de Paula.

De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que o primeiro lote com 1,2 milhão de doses pediátricas da vacina da Pfizer desembarque no Brasil nesta quinta-feira (13), no Aeroporto de Viracopos , em Campinas (a 93 km de SP). A distribuição seguirá o critério populacional.

No estado de São Paulo, que possui 20,73% da população na faixa entre 5 e 11 anos, a vacinação está prevista para começar na segunda-feira (17).

O avanço da variante ômicron no país reforça a necessidade de vacinar as crianças o quanto antes.

A prefeitura de São Caetano do Sul (ABC) começou a convocar os pais de crianças entre cinco e 11 anos para o pré-cadastro no site VacinaJá antes da liberação do sistema pelo governo de São Paulo.

Uma publicação no perfil do órgão no Instagram, desta segunda-feira (10), diz que é obrigatória a apresentação do CPF da criança tanto no cadastro quanto na vacinação.