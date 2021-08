SP antecipa para próxima sexta vacinação contra a Covid-19 para população com 25 anos

Até o final desta manhã, pouco mais de 7,5 milhões de moradores da capital paulista haviam recebido a primeira dose, de acordo com o Vacinômetro SP, ferramenta do governo paulista que monitora o ritmo da imunização no estado.

Quem tem 25 anos poderá receber a primeira dose de uma das vacinas disponíveis contra o coronavírus já nesta sexta-feira (6). Os moradores com 26 anos poderão se vacinar a partir desta quinta (5). E os com 27 anos, a partir de quarta-feira (4).

