SP amplia campanha de vacinação contra meningite para professores e adolescentes

A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A inflamação pode ser causada por diversos agentes, a exemplo de vírus, bactérias e também fungos. Dos casos de meningites no Brasil, a meningite bacteriana causada pelo meningococo (Neisseria meningitidis) do sorogrupo C, é a segunda mais frequente, logo após as meningites virais.

"O objetivo é proteger esses públicos e reduzir o risco de infecção no ambiente escolar neste período de outono/inverno", disse Mariana de Souza Araújo, coordenadora do Programa Estadual de Imunização.

A vacina meningocócica C conjugada (MenC) em dose de reforço única, que protege contra a meningite provocada pelo tipo C da bactéria Neisseria meningitidis, estará disponível até o dia 31 de julho ou até o fim dos estoques nos postos de saúde.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.