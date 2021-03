Sorocaba montará barreiras sanitárias contra a entrada de turistas a partir desta quinta

Segundo a pasta, será publicado um decreto, em que, durante este período, apenas um membro por família deverá frequentar os serviços essenciais, como supermercados e farmácias. "Além de todas as medidas de enfrentamento e combate à Covid-19 que estamos realizando, como campanha de vacinação, ampliação de leitos, implantação de centros de estabilização, assinaturas de protocolos de intenção para compra de vacinas, dentre outras, intensificaremos a fiscalização nos serviços essenciais. Em paralelo, já assinamos mais uma intenção de compra de vacinas, para que a imunização possa ocorrer o mais rapidamente possível na cidade", afirmou o prefeito em texto publicado no site da prefeitura.

De acordo com a prefeitura, os cinco pontos que terão a barreira sanitária são: Av. Independência; Av. Ipanema (Cruz de Ferro); Av. Dom Aguirre; Av. São Paulo (altura do número 4.500) e Av. Armando Pannunzio (altura do número 1.120). Também haverá uma blitz itinerante que percorrerá a cidade.

