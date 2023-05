Socorrista do Samu escorrega e cai sobre paciente durante atendimento

Em um vídeo divulgado após a repercussão, Gustavo afirma que o paciente não teve nenhuma lesão decorrente do tombo e que, a caminho do hospital, o homem comentou que, se o vídeo viralizasse, os dois iriam dividir os ganhos.

Uma batida entre um carro e uma moto, na sexta-feira (19), deixou uma vítima com escoriações no joelho. Mas a pista ficou escorregadia por derramamento de óleo. Gustavo Rios, o socorrista, não percebeu e, quando foi realizar a manobra para transferir o homem para a maca da ambulância, escorregou e caiu em cima dele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Goiás passou por um momento inusitado durante um atendimento. O profissional escorregou e caiu em cima do paciente. A cena foi registrada na cidade de Novo Gama e o vídeo repercutiu nas redes sociais.

