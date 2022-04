Sobe para 8 número de mortes após temporal no Rio de Janeiro

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Subiu para oito o número de pessoas que morreram após as fortes chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro desde a última quinta-feira (31). Seis delas são da mesma família e foram vítimas de um deslizamento em Paraty (a 240 km da capital).

A Prefeitura de Paraty disse que sete casas foram atingidas pelo deslizamento na comunidade costeira da Ponta Negra na madrugada deste sábado (2). Uma criança sobreviveu e foi encaminhada para o hospital de Praia Brava. Outras quatro pessoas se feriram, de outras famílias, mas sem gravidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão no local apoiando as ações de resgate.

Ao todo, 22 bairros foram atingidos por alagamentos e outras ocorrências ligadas às chuvas. São 71 famílias desalojadas até o momento, segundo a prefeitura.

Outro deslizamento de terra em Angra dos Reis (a 156 km do Rio de Janeiro) deixou quatro casas soterradas, uma pessoa morta e ao menos dez desaparecidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o deslizamento aconteceu no bairro Monsuaba. Cinco pessoas foram resgatadas com vida até as 11h deste sábado. O corpo encontrado foi o de uma criança, do sexo feminino, que aparenta ter quatro anos de idade.

O outro óbito ocorreu em Mesquita, cidade da região metropolitana do Rio: um homem, ainda não identificado, morreu eletrocutado na região central da cidade em consequência das chuvas.

Em Angra dos Reis, choveu nas últimas 48 horas o equivalente a 655 milímetros no continente e a 592 milímetros na Ilha Grande. Segundo a prefeitura, são índices jamais registrados anteriormente no município.

A Defesa Civil orientou para que as pessoas permaneçam em casa e só saiam caso forem orientadas para isso, por parte das autoridades. Ao ouvir as sirenes, os moradores devem deixar suas casas e irem para o ponto de apoio mais próximo disponibilizado pela prefeitura.

O temporal já havia causado estragos nesta sexta-feira (1º), quando a região da Ilha Grande foi uma das mais atingidas. Todos os 20 sistemas de sirenes da Defesa Civil foram acionados e famílias desalojadas foram levadas para três escolas municipais. Na manhã deste sábado, 19 pessoas estavam em abrigos.

Ao longo do dia, várias vias da cidade foram interditadas após deslizamentos e árvores caídas terem bloqueado parcialmente as pistas.

Também houve relatos de deslizamentos neste sábado na Praia Vermelha, em Angra dos Reis e nas localidades de Ponta Negra, em Paraty.

A Prefeitura de Paraty informou que segue monitorando as chuvas na cidade e prestando a assistência às famílias afetadas. Até o momento, cerca de 60 pessoas foram desalojadas pelas chuvas nos bairros Condado, Patrimônio e Ilha das Cobras.

A cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também permanece em estágio de alerta devido à ocorrência de chuvas intensas nas últimas seis horas. Não há registro de feridos até o momento.

Equipes da Defesa Civil Municipal estão atendendo as ocorrências e avaliando os impactos causados pela chuva. Outras áreas da Baixada também sofreram danos como Belford Roxo e São João de Meriti.

A cidade de Nova Iguaçu também permanece em estado de alerta após registrar cerca de 166 milímetros de chuvas em apenas quatro horas, o que equivale a 175% da média de chuva do mês de abril. Quatro famílias estão desalojadas e não há registro de feridos até o momento.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou que a instabilidade no clima permanece neste sábado com previsão de chuva moderada a fraca em todas as regiões do estado.

A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro disseram que "estão mobilizados, atuando para prevenir e minimizar danos causados pelas chuvas que atingem o estado".

Desde as 18h de sexta-feira, os bombeiros foram acionados para mais de 600 ocorrências em todo estado, incluindo o salvamento de pessoas em alagamentos e inundações.

Na noite de quinta (31), a Defesa Civil do Rio de Janeiro acionou as sirenes em 35 comunidades das zonas sul, norte e oeste por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade. A sirene alerta os moradores a adotar medidas de segurança como desligar a chave geral de energia elétrica e fechar o gás, separar documentos e remédios controlados, reunir a família e ir para um local seguro.