Sobe para 229 total de mortos em Petrópolis; 20 estão desaparecidos

A destruição causada pelas chuvas também afetou o comércio local. De acordo com pesquisa feita pelo IFec RJ (Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises), as chuvas na cidade causaram um prejuízo de mais de R$ 78 milhões ao comércio.

Desde o dia da tragédia, a Defesa Civil notificou 3.271 ocorrências, sendo a maioria por deslizamentos. O órgão também recebeu ocorrências sobre instabilidade do solo. Apenas no domingo, foram mais 110 registros desse tipo em 19 locais.

Além do grande número de mortos, a chuva que castigou Petrópolis deixou pelo menos 876 pessoas desabrigadas. Elas foram acolhidas nos 13 pontos de apoio montados pela Prefeitura. Segundo a administração municipal, quem está nos abrigos foi automaticamente cadastrado no programa Aluguel Social.

Os trabalhos de busca continuam na Chácara Flora e ao longo do rio Piabanha, onde há indícios de desaparecidos. Nesses locais, cinco pessoas não foram localizadas ainda, duas na Chácara Flora e três no Rio Piabanha. Ao todo, a cidade tem 20 pessoas desaparecidas.

Segundo a prefeitura, as buscas por desaparecidos no Morro da Oficina foram encerradas neste domingo. Na região, uma das áreas mais atingidas pelos temporais, foram encontradas 93 pessoas mortas.

