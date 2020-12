Sobe para 19 o número de mortos em acidente de ônibus em João Monlevade

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Subiu para 19 o número de mortos no acidente de ônibus em João Monlevade, na BR-38, perto da entrada para Dom Silvério, em Minas Gerais, nesta sexta-feira (4).

Uma mulher de 56 anos, que estava internada no Hospital Santa Margarida, morreu na noite deste sábado (5). Segundo a assessoria da unidade de saúde, a mulher estava internada no CTI ( Centro de Terapia Intensiva).

Ela era natural do município de Água Branca, em Alagoas.

Até a manhã deste domingo, oito pessoas continuavam internadas no hospital. Uma mulher está no CTI, mas seu quadro de saúde é considerado estável.

De acordo com o último balanço da Secretaria de Estado de Governo, 23 pessoas ficaram feridas e outros três passageiros não precisaram de atendimento médico.

O ônibus da Localima Turismo, com placa de Alagoas, caiu no km 350 da BR-381, em um trecho conhecido como "Ponte Torta". De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o veículo tenha perdido o freio. O motorista pulou do ônibus e ainda não foi localizado.

Doze pessoas morreram no local do acidente e sete morreram no hospital em João Monlevade. Uma delas foi resgatada ainda com vida no banheiro do ônibus, mas não resistiu aos ferimentos.

O veículo, com placa de Alagoas, saiu de Santa Cruz do Deserto, um povoado de Mata Grande (cerca de 275 km de Maceió), às 9h de quinta-feira (3) e tinha São Paulo como destino.

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a empresa operava com autorização de uma liminar da Justiça, e o ônibus envolvido no acidente, pelas informações da placa que foram repassadas à agência, não estava habilitado a fazer transporte de passageiros.