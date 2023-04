Sob aplausos, Blumenau enterra crianças vítimas de ataque em creche

"O sentimento de todos os colaboradores é de missão cumprida no atendimento e acolhimento às crianças e seus familiares", de acordo com o comunicado.

"Todas as crianças passaram por exames e avaliação médica. A equipe médica constatou que um dos pacientes apresenta uma lesão na mandíbula, que será tratada ambulatorialmente", informa a nota do hospital.

Nesta quinta, as famílias preferiram não falar com a imprensa. Todas as quatro crianças eram filhos únicos dos casais.

Bernardo Cunha Machado, 5, Bernardo Pabst da Cunha, 5, e Larissa Maia Toldo, 7, foram sepultados no Cemitério São José. Já o enterro de Enzo Marchezin Barbosa, 4, ocorreu no cemitério Salto Norte.

