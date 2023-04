Sob aplausos, Blumenau enterra crianças vítimas de ataque em creche

Outras quatro crianças que ficaram feridas com o ataque na creche estão sendo atendidas no Hospital Santo Antônio.

Os quatro corpos começaram a ser velados por volta das 22h de quarta —três na capela São José, no centro da cidade. Já o velório de Enzo Barbosa ocorreu no cemitério Salto Norte.

Nesta quinta, as famílias preferiram não falar com a imprensa. Todas as quatro crianças eram filhos únicos dos casais.

BLUMENAU, SC (FOLHAPRESS) - Os corpos de Bernardo Cunha Machado, 5, e Bernardo Pabst da Cunha, 5, duas das quatro crianças mortas por um homem de 25 anos na creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau (SC), foram enterrados por volta das 10h30 desta quinta-feira (6), no Cemitério São José, sob forte comoção, além de orações e aplausos.

