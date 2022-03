Skatista morre eletrocutado em poste ao fazer manobra em SC

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 21 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em uma praça de Barra Velha, sem Santa Catarina, na noite da última sexta-feira (25). Ele foi identificado como Matheus Vieira e comemoraria aniversário no domingo (27), quando foi sepultado pela família e amigos.

O rapaz andava de skate em uma praça no bairro de São Cristóvão, onde tentou fazer uma manobra no corrimão. Nesse momento, ele apoiou a mão no poste e recebeu a descarga elétrica mortal -ele ainda caiu de uma altura de dois metros.

Como uma forma de homenageá-lo, amigos acompanharam o translado do corpo até o cemitério em cima de skates. A situação, evidentemente, gerou muita revolta nas pessoas mais próximas, que fizeram bastante elogios à personalidade de Matheus.

A Federação de Skate do Paraná se solidarizou com a situação e cobrou a prefeitura de Barra Velha, a quem acusou de ignorar as reclamações sobre o posto com defeito.

"Hoje Matheus Vieira completaria 22 anos de idade, vítima de um descaso da prefeitura de Barra Velha, que havia sido alertada sobre um poste ao redor da pista de skate que estava dando choque. Ignorando esse fato, a prefeitura não resolveu o problema", disse a federação.

"Agora fica no ar a pergunta, até quando as prefeituras vão continuar agindo com descaso nas cidades e ignorando problemas que são alertados pela população?! Hoje era para ser um dia de festa, mas o skate brasileiro chora a morte de um amigo skatista!", concluiu.

Os bombeiros encontraram a vítima caída, inconsciente e com corte na cabeça por causa da queda. Ele foi inicialmente atendido por pessoas que estavam no local e depois levado para o pronto-socorro, mas não resistiu. O irmão de Matheus também estava na praça e recebeu choque ao tentar acudir o parente -ele desmaiou, mas está recuperado.