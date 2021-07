Site 'De Olho na Fila' passa a exibir marca de vacina disponível para 2ª dose

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O site De Olho na Fila, ferramenta criada pela Prefeitura de São Paulo para mostrar como está o movimento nos pontos de vacinação contra a Covid-19 da capital, passou a exibir nesta sexta-feira (30) qual é o nome do fabricante do imunizante disponível para a segunda dose.

A medida busca evitar que a pessoa saia de casa e só descubra no posto de imunização que a vacina não está disponível. Isso acontece porque uma pessoa não pode, por exemplo, tomar uma dose da Coronavac e outra da AstraZeneca ou da Pfizer. É necessário tomar a dose de reforço do mesmo fabricante.

O "Filômetro", como é chamado o site, não traz informações sobre quais vacinas estão disponíveis para a primeira dose. Evitar divulgar o nome do fabricante no ponto de vacinação foi a forma que prefeitura encontrou para barrar os "sommeliers da vacina". Na última terça-feira (27), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) sancionou uma lei que manda para o fim da fila quem insistir em escolher a marca do imunizante.

Os "sommeliers" serão incluídos novamente no programa depois do término da imunização de todos os demais grupos. Eles deverão assinar um termo de recusa, que será anexado ao cadastro único do paciente na rede municipal de saúde.

Neste sábado (31), as 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e as AMAs/UBSs integradas vão abrir para moradores da cidade de São Paulo tomarem a segunda dose da vacina.

Pessoas de 28 anos que não conseguirem se vacinar nesta sexta devem voltar aos postos de saúde na segunda-feira (2) ou na repescagem, marcada para a terça-feira (3) e quarta-feira (4).

Pelos dados da prefeitura, o "Filômetro" já ultrapassou a marca de 14 milhões e acessos desde que entrou no ar, em 15 de junho.

A pasta orienta que seja consultado o site antes de se deslocar ao posto de saúde para conferir a movimentação de pessoas em tempo real e evitar aglomerações.

Para receber a vacina, é recomendável fazer cadastro no site Vacina Já para agilizar o andamento da fila. Também é preciso levar documento com foto e comprovante de endereço. A comprovação pode ser feita apresentando de forma física, com papel, ou digital.