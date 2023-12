Sisu deve ter apenas uma edição por ano a partir de 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que seleciona estudantes para universidades e institutos federais, ocorrerá apenas uma vez ao ano a partir de 2024. São utilizadas as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no processo.

A novidade deve ser anunciada pelo MEC (Ministério da Educação) ainda nesta semana, junto ao edital do programa, que anunciará o número de vagas e datas de inscrição.

Desde sua criação, em 2010, o Sisu é aberto duas vezes ao ano, no início de cada semestre. O governo federal avalia, porém, não haver procura relevante na segunda rodada. Por isso, optou por extingui-la.

Na última edição, a seleção disponibilizou 226.399 vagas em 118 instituições públicas.

O Sisu permite ao estudante se inscrever em até duas opções de vaga. Não é permitido, porém, disputar em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno. Há disputa por ampla concorrência e reservas para cotistas por situação financeira ou raça.

Além do processo para instituições públicas, o MEC promove o Prouni (Programa Universidade para Todos), que distribui bolsas integrais e parciais em universidades privadas duas vezes a cada ano. Notas do Enem também são utilizadas no programa, que não deve ter seu calendário alterado.