Sistemas do Ministério da Saúde ficam fora do ar após suspeita de ataque hacker

Essa é a segunda vez em seis meses que os sistemas do Ministério da Saúde ficam fora do ar.

"O Departamento de Informática do SUS (Datasus) identificou nessa segunda-feira (16) uma tentativa de acesso indevido e para resguardar as informações, os acessos foram suspensos até que toda a análise seja realizada. Vale ressaltar que a manutenção não causou impacto nos dados das plataformas", diz a nota.

O ministério afirmou em nota que "a tentativa de acesso indevido" foi identificada nesta segunda-feira (16) e que os sistemas foram retirados do ar para resguardar as informações.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.