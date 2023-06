Simone Mendes chora ao receber 'disco de diamante' de Luciano Huck

Após se recompor, Simone Mendes falou sobre a conquista: "Eu não seria nada se não fosse Deus e os meus fãs no País inteiro. Minha equipe toda, que com muito amor e caminho, está comigo nessa caminhada."

Simone Mendes, cantora e ex-dupla de Simaria, se emocionou ao ser homenageada no programana noite deste domingo, 18. Em determinado momento do programa, Luciano Huck relembrou seu início como apresentador de TV, ainda nos anos 1990, e em seguida entregou um quadro simbólico com a inscrição: "Homenagem da Universal Music Brasil a Simone Mendes pela certificação do single, + de 200 milhões de streams - diamante duplo".

