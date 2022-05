Silva leva seu bloco para o Memorial

O cantor e compositor Silva traz para São Paulo o show Bloco do Silva, projeto que o artista tem apresentado nos últimos anos. O repertório traz músicas de nomes como Daniela Mercury, Banda Eva, Ara Ketu, Olodum, Gilberto Gil e Ivete Sangalo.

Silva também cantará músicas de seus trabalhos anteriores, entre elas, A Cor É Rosa. A apresentação será gravada para um novo projeto audiovisual do cantor, que será lançado ainda este ano.

"Adicionei várias das minhas músicas e fiz novos arranjos. Já passamos por algumas cidades do Brasil e a recepção tem sido muito quente. Estou com as melhores expectativas para essa gravação", diz.

Silva terá como convidado especial o rapper paulistano Criolo. Eles, que já se apresentaram juntos outras vezes, cantam músicas como Garçom, sucesso de Reginaldo Rossi; Sozinho, música de Peninha que virou hit na voz de Caetano Veloso; e Soprou, parceria de ambos. "Criolo virou um grande amigo. Além de tudo, é divertido demais. É muito bom estar com ele no palco."

A apresentação de Silva faz parte do projeto Arena Carnaval. Antes do cantor, haverá shows de MC Tha e do bloco Primavera Te Amo, com participação de Otto, MULÚ e Jude Paulla.

Sáb. (7), 12h/22h. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. R$ 360. bit.ly/showblocodosilva