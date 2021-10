Show de dupla sertaneja é interrompido após palco pegar fogo em SP

Nas imagens é possível ver as pessoas se afastando do palco no momento em que o fogo começa a atingir a cobertura do espaço e se espalha pelo palco.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um show da dupla sertaneja Henrique e Diego foi interrompido na noite do sábado (23) após o palco, onde eles se apresentavam, pegar fogo. O caso aconteceu no Varanda Estaiada, na zona sul de São Paulo.

