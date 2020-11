Shoppings criam estratégias  como um 'reality show' de Papai Noel

O ator Orlando Brandão, de 59 anos, também engrossa a lista dos Papais Noéis que adotaram o home office este ano. Ele usa os quartos da própria casa como estúdio para transmissões - e conta com a ajuda do filho para encontrar soluções tecnológicas para o trabalho remoto. Com diversos cenários virtuais, ele pode se apresentar em uma fábrica de brinquedo, no trono natalino e outras possibilidades. "Como já fiz muita publicidade, tenho facilidade com as câmeras. É possível brincar com as crianças e levar uma mensagem mesmo a distância", comentou Brandão, que trabalha nos shoppings do grupo Ancar.

Com uma carreira de 28 anos interpretando Noel, Domingos Agatão, de 69 anos, acredita que este ano será atípico e triste. "Só de ver as crianças na fila, a gente já fica energizado", contou.

Ainda assim, Agatão, que trabalha no Shopping Center Norte, acredita em um papel importante reservado aos noéis em 2020. "Acho que o Noel vai enfatizar para as crianças a necessidade de se cuidar. Quando a criança entender que o Papai Noel está se protegendo da covid, vai perceber a importância de se cuidar também", comentou.

A Cia. do Noel, responsável pelo recrutamento de noéis e pela realização de eventos natalinos, decidiu trabalhar apenas com atores experientes e criar normas de conduta para ações presenciais. "O Papai Noel é uma referência, é um educador, tem um papel importante neste momento", disse Miguel Noel (nome artístico), diretor da Cia. "Muita gente pergunta: ‘o Noel vai poder vir à minha casa?’. Sim, mas seguindo uma série de normas, como o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento e etc. Criamos um texto para os nossos noéis explicarem para as crianças e os familiares, de uma forma carinhosa, a situação e as restrições", comentou.

Shoppings

A tradição dos noéis de shoppings será consideravelmente afetada este ano. Ainda assim, a maioria dos lugares encontrou formas de incluir o bom velhinho em suas ações. A partir de hoje (14), o Shopping West Plaza, o Santana Parque Shopping e o Shopping Taboão contam com um Papai Noel em realidade aumentada. No estilo caça de Pokémons, o Noel será encontrado em diversos pontos dos shoppings - bastando que os clientes utilizem o QR Code de seus celulares. Além disso, esses shoppings vão oferecer o WhatsApp do Papai Noel. Trata-se de um número exclusivo em que os clientes podem solicitar mensagens de áudio personalizadas e gravadas pelo Noel residente.

Já no Shopping Penha, o Papai Noel já chegou por meio de uma transmissão de Facebook - as crianças puderam entrevistá-lo pela plataforma. Tanto no Shopping Penha como no Shopping ABC, o bom velhinho estará presente em holografia (com acionamento feito pelas crianças).

Os shoppings da rede Ancar Ivanhoe também investiram em um Noel mais personalizado. Nos shoppings Pátio Paulista, Eldorado, Metrô Itaquera, Golden Square (São Bernardo do Campo) ou Parque das Bandeiras (Campinas), a opção será agendar uma chamada de vídeo em tempo real com o bom velhinho. Para um bate-papo ao vivo, é preciso realizar o agendamento pelo aplicativo do shopping, disponível para iOS e Android.

O Shopping Center Norte vai promover lives pelo YouTube em que crianças vão interagir com o Noel (as próximas transmissões serão realizadas nos dias 5 e 23 de dezembro). Por lá, Noel também atenderá pelo WhatsApp - e terá uma versão em realidade aumentada por todo o shopping. Aliás, o centro de compras terá uma área drive-thru para o público ver a decoração natalina.

Noel em realidade aumentada também foi a saída do Shopping Interlagos para não deixar o bom velhinho de fora. Já no Shopping Cidade de São Paulo, as crianças vão interagir com o Papai Noel por meio de videoconferência - realizada em uma grande tela instalada no 3º piso.

No MorumbiShopping, será instalado um totem de fotos - equipamento que simula a tradicional foto com o Noel (com impressão gratuita). Além disso, o shopping vai promover chamadas de vídeos com o personagem (o Papai Noel estará em uma sala do shopping, devidamente isolado e protegido, sem qualquer contato com o público). No Shopping Vila Olímpia e no ParkShopping São Caetano, além do totem de fotos, a decoração traz personagens animatrônicos. No Shopping Anália Franco, a brincadeira é uma "câmera escondida" na casa do bom velhinho. Dessa forma, os clientes podem assistir, em tempo real, ao que ele está fazendo. Também será possível falar com o Noel via WhatsApp.

Já no Shopping Higienópolis, o ponto central será uma árvore de Natal com mais de 25 metros de altura. Até 24 de dezembro, o Papai Noel estará de plantão no perfil do Instagram do shopping (@patiohigienopolis) - e as cartinhas deverão ser enviadas por mensagem direta e serão respondidas por vídeo.

No Shopping Iguatemi, a interação com Papai Noel será apenas de forma digital, com ações por meio das redes sociais das lojas. A presença física ficará por conta do tradicional boneco gigante de Papai Noel na entrada do shopping.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.