Shantal volta a pedir que Cremesp impeça Renato Kalil de exercer a medicina até o fim de processo

"Uma vez que o Cremesp aceitou a denúncia contra o Kalil, após uma longa , a suspensão do médico é fundamental para prevenir novos abusos contra as suas pacientes e zelar pela imagem da profissão", afirma o advogado Sergei Cobra Arbex, que representa Shantal.

A defesa de Shantal sustenta que Kalil não deveria ser autorizado, pelo Cremesp, a continuar exercendo sua profissão até o fim das apurações, considerando que dezenas de testemunhos corroborariam com as acusações da influenciadora e indicariam supostas práticas criminosas de autoria do obstetra.

Procurado pela reportagem, Renato Kalil afirmou, por meio do escritório Barsanti, Vazquez Sociedade de Advogados, "que o trâmite processual no Cremesp é sigiloso, o que impede qualquer manifestação pública".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.