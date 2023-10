Sêxtuplos nascem em parto de 10 minutos no Espírito Santo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os sêxtuplos Théo, Matteu, Lucca, Henry, Eloá e Maytê nasceram neste domingo (1º), em Colatina (a 132 km da capital Vitória, no Espírito Santo), e ficarão no hospital até ganharem peso suficiente para ir para casa. O nascimento dos bebês durou dez minutos, segundo o hospital São Bernardo Apart, e envolveu uma equipe de 32 profissionais.

Após o parto, a mãe Quezia Romualdo, 29, passou a noite em observação na UTI. Os médicos estimam que ela deve ter alta do hospital na quarta-feira (4).

Já os sêxtuplos, considerados prematuros extremos, foram encaminhados para a Utin (Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal), onde devem ficar por cerca de três meses até ganharem peso suficiente para ir para a casa.

De acordo com a equipe médica, o bebê com maior peso está com 1 kg e 10 gramas, os demais têm em torno de 800 gramas e o menor pesa 675 gramas.

O pai das crianças, Magdiel Costa, 31, disse que mãe e filhos passaram a noite bem: "Foram dois dias bem agitados para gente, desde que a Quezia começou com as contrações. Graças a Deus os nenéns nasceram e estão todos bem. A Quezia também está bem, se recuperando. Continuem orando por nós."

A cirurgia cesariana precisou ser realizada após a mulher sentir falta de ar e contrações no dia anterior. A expectativa era de que a gestação alcançasse as 30 semanas, porém, as crianças nasceram um dia após Quezia completar 27 semanas no sábado (30).

A gravidez foi descoberta em abril. No começo de setembro, Quezia passou por uma "cerclagem uterina" no mesmo hospital. Nas redes sociais, ela explicou que a cirurgia é como uma sutura fora do útero para que os bebês fiquem por mais tempo no corpo da gestante.

"Como eu falei, minha barriga está pesada e está muito grande. O colo do útero está afinando. Então, eles decidiram fazer esse procedimento em mim", disse, em um vídeo postado nas redes sociais.

Ela foi internada no hospital São Bernardo Apart quando completou 24 semanas de gestação, segundo os médicos, para monitorar a gravidez de perto até o nascimento dos bebês.

Quezia e o marido, Magdiel, têm uma filha, de 5 anos. A notícia de que a mulher teria mais seis filhos pegou todos na família de surpresa. Após uma ultrassom que revelou os sêxtuplos, ela criou um perfil no Instagram para compartilhar a gestação. O @maedesextuplosoficial já tem mais de 600 mil seguidores.