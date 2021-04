Sexo pode beneficiar a produtividade e sucesso profissional

Os cientistas Keith Levitt, Christopher M. Barnes, Trevor Watkins e David T. Wagner, publicaram o resultado de uma pesquisa no Journal Of Management, de um estudo que realizaram durante duas semanas.

Ao longo desse tempo, eles entrevistaram duas vezes por dia 159 pessoas casadas para medir o humor e satisfação durante as horas do dia. O resultado apontou que, 24 horas após terem tido algum tipo de relação sexual, eles aparentavam estar mais satisfeitos e produtivos no trabalho.

E esse resultado era igual tanto para homens quanto para mulheres, e os efeitos foram parecidos independente do índice de satisfação e prazer conjugal, ou seja, isso estaria ligado mais ao sexo do que à um casamento feliz, de acordo com eles.