Sexo pode aliviar alguns sintomas de alergia, aponta pesquisa

"No entanto, de acordo com nossa pesquisa, há uma maneira mais prazerosa de aliviar os sintomas - especialmente para os homens. Porque a ejaculação alivia o desconforto."

O pesquisador e especialista em alergia Max Wiseberg disse ao The Telegraph: "Nesta época do ano, os níveis de pólen tendem a aumentar e os sintomas são bastante desconfortáveis".

O estudo, realizado por especialistas da Universidade de Ciências Médicas de Tabriz, no Irã, garante que os sintomas de congestão nasal podem ser aliviados por meio do sexo.

Pessoas com alergias devem fazer sexo regularmente para desobstruir suas passagens nasais e acabar com os olhos lacrimejantes típicos, sugere uma nova pesquisa.

