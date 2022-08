Sete pessoas morrem em colisão entre van com educadores e caminhão no PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sete pessoas morreram e outras três ficaram feridas após uma van colidir contra a traseira de um caminhão na BR-376, na altura da cidade de Palmeira, no Paraná.

Os veículos transitavam no sentido Curitiba (PR) quando aconteceu o acidente, por volta das 23h30 desta quinta-feira (11). Em nota ao UOL, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) não forneceu detalhes sobre o que teria causado a colisão, mas confirmou que todos os mortos eram ocupantes da van.

Seis deles morreram ainda no local e um sétimo não resistiu aos ferimentos durante o transporte até o Hospital do Rocio, em Campo Largo. Os outros três ocupantes da van estão internados em estado grave em unidades de saúde da região. Já o motorista do caminhão não se feriu.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa, que trabalha na identificação das vítimas. A van era de propriedade de uma empresa com sede em Jacarezinho e estaria transportando educadores da cidade de Cambará, também no Paraná, que se deslocavam para um evento na capital do estado.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná declarou que "acompanha a situação desde a primeira hora da manhã" de hoje e que "prestará todo o auxílio necessário às famílias das vítimas, ainda em fase de identificação".

"A 8ª Conferência Estadual de Educação da APP-Sindicato será suspensa. Neste momento de profunda dor, a prioridade é a confirmação da identidade das vítimas e o socorro possível aos(as) sobreviventes e às famílias", concluiu a direção da entidade, que reuniria cerca de 500 profissionais de todo o estado no evento em Curitiba.

A Polícia Científica esteve no local do acidente para realizar perícia. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Palmeira.