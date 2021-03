Sete capitais têm megaferiado na Semana Santa

Comércio de rua, shoppings e academias: lojas de rua podem abrir das 11h às 20h; Os shoppings, das 13h às 21h; e as academias, das 6h às 21h -com a proibição de aulas coletivas.

Bares e restaurantes: nos dias úteis bares ficam abertos até as 20h e restaurantes, até as 22h; após esse horário, apenas delivery

Shoppings e academias: estão fechados até 31/3. Não há atendimento presencial no comércio, mas alguns segmentos podem trabalhar com entrega. Supermercados funcionam das 7h às 13h e de miniboxes (mercados menores) das 10h às 18h

Comércio: pode abrir das 9h às 21h; academias até domingo (4) também só podem funcionar com até 50% do público

O que pode abrir: supermercados, farmácias, comércio de produtos e alimentos para animais, postos de combustível (não estendido a conveniência), hotéis e call center (com 50% da capacidade), igrejas e templos (com 15% da capacidade), entre outros

O que pode abrir: farmácias, supermercados, comércio de materiais de construção, bancos (50% da capacidade), igrejas e templos (com 10% da capacidade e no máximo 30 pessoas), indústria, hotéis (com 50% ou 30% da capacidade, a depender da classificação) entre outros

Academias: abertas exclusivamente para atividade individual com fins de manutenção da saúde, com duas pessoas para cada profissional

Vão manter toque de recolher pela noite e madrugada as cidade de Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Maceió, Fortaleza, Aracaju, João Pessoa, Belém, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Cuiabá e Campo Grande. Bares e restaurantes na maioria das capitais só poderão funcionar com sistema drive-thru ou retirada na porta. 

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.