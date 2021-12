Sesc Verão promove atividades esportivas de graça em SP

Depois de ser quase totalmente online, o Sesc Verão volta presencialmente em sua 27ª edição, a partir da próxima terça-feira, 4. A extensa programação vai até 13 de fevereiro, com atividades gratuitas nas 45 unidades. O tema deste ano é "Lazer Levado a Sério", com o objetivo de incentivar as pessoas a inserirem uma atividade esportiva no dia a dia, bem como mostrar que o Sesc está recebendo público de novo, após uma fase mais restritiva. No dia da abertura, haverá, por exemplo, atividades de parkour e skate no Sesc Santo André (11h/19h). No Sesc Santo Amaro, entre 4 e 13 de janeiro, os educadores ministrarão um minicurso de ioga, com conteúdo teórico e prático (10h/11h30 e 16h/17h30). Considerado o esporte deste verão, o beach tennis será tema de recreação no Sesc Itaquera, de 5 de janeiro a 13 de fevereiro (9h30/16h). Como de praxe, o Sesc Verão receberá atletas de diferentes modalidades para bate-papos e clínicas. Neste ano estão nomes como o judoca Flávio Canto (Sesc Pompeia, 8/1), a jogadora de futsal Vanessa Pereira (Sesc 24 de Maio, 15/1), o atleta olímpico Alison dos Santos (Sesc Pompeia, 23/1) e o tenista Fernando Meligeni (Sesc Campo Limpo, 30/1). Branca de Neve ao som de Beatles A 34ª edição do Festival de Férias do Teatro Folha começa nesta segunda (3), com sete espetáculos. Na abertura, "Branca de Neve ao Som dos Beatles" traz a história dos irmãos Grimm, com mais humor e música. Na terça (4), a adaptação de "O Menino Maluquinho", de Ziraldo, mostra que a infância vai além de eletrônicos. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. 2ª a 6ª, 16h; sáb. e dom., 16h e 17h30. R$ 60, ingressos e programação completa em: www.teatrofolha.com.br. Até 30/1.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.