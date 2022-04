Servidores terão ponto facultativo no dia 22 de abril

Para possibilitar a prolongamento do feriado, a Portaria nº3.413 alterou a portaria nº14.817/21, que divulga os dias de feriados nacionais e estabelece os dias de ponto facultativo no ano de 2022.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Portaria do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (19), inclui, no calendário dos dias considerados como ponto facultativo para servidores públicos, a sexta-feira (22). Assim, será possível para a categoria prolongar o feriado que é no dia anterior (21), quando se comemora o Dia da Inconfidência Mineira. As informações são da Agência Brasil.

