Servidores municipais levam caixão para porta da prefeitura de SP

"A gente deveria estar aqui para comemorar. Infelizmente, a gente tem no nosso país milhares de mortos devido à falta de vacina de toda a população", afirmou Flávia Anunciação, coordenadora da Região Centro do Sindsep.

Um dos cartazes colados no caixão trazia uma foto da professora Rosane Maria Soeira, que morreu no dia 28 de fevereiro, aos 49 anos, vítima de Covid-19. Ela lecionava na Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Bertha Luz, na região de Parada de Taipas (zona norte de São Paulo).

