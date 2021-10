Servidores da Prefeitura de SP protestam contra a Sampaprev 2

Na terça-feira (26), a categoria também protestou. O ato foi chamado às pressas pelos sindicatos após a Câmara Municipal pautar três projetos de lei --PLs 650, 651 e 652-- que alteram regras do funcionalismo e mexem com a estrutura das carreiras.

As mudanças previstas pelo PLO 7/2021 fazem com que o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos) se assemelhe às regras da reforma da Previdência de 13 de novembro de 2019, segundo justificativa ao projeto enviado pelo prefeito.

"A Guarda Civil de São Paulo já é a [guarda] com o menor salário do estado e ainda querem confiscar a aposentadoria deles [dos servidores]", apontou Evandro Fucitalo, presidente do SindGuardas-SP (Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo).

Sérgio Antiqueira, presidente do Sindsep (Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo), criticou o confisco das aposentadorias, ou seja, o fim da isenção aos aposentados e pensionistas do Iprem (Instituto de Previdência Municipal de São Paulo) e chamou uma salva de palmas para estes servidores.

"O projeto não vai ser votado hoje, mas estamos aqui para sensibilizar os vereadores a não aprovarem em segunda votação o PLO 7", afirmou Cláudio Fonseca, presidente do Sinpeem (Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo).

