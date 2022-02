Servidores da Anvisa receberam 458 ameaças por aval a vacina infantil contra Covid

Barra Torres disse que a Anvisa não participou da elaboração do documento. Afirmou ainda que a agência não concorda com os argumentos.

Barra Torres disse ao jornal Folha de S.Paulo, no fim de dezembro, que Bolsonaro estimula crimes de ameaça contra integrantes do órgão.

Ele reconheceu que as falas de Bolsonaro coincidem com o aumento das ameaças à Anvisa.

As ameaças se tornaram mais frequentes após o presidente Jair Bolsonaro (PL), que é vetor de desinformação sobre a imunização, afirmar que iria expor nome de técnicos do órgão que aprovaram o uso de doses da Pfizer na faixa de 5 a 11 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.