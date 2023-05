Serra catarinense amanhece com geada nesta quarta (10)

Segundo o meteorologista, as geadas devem seguir na região até sexta (12), quando está previsa uma mudança nas condições do tempo.

"A geada pode ser formada quando há uma temperatura em torno de 0ºC e é comum no Planalto Sul para esta época do ano. Não chega a ser prejudicial para a agricultura da região", afirma Marcelo Martins, meteorologista do Ciram/Epagri.

No município de São Joaquim (SC), a paisagem do Vale Caminhos da Neve foi alterada pela geada, que cobriu toda a pastagem.

A mais baixa temperatura foi registrada em Bom Jardim da Serra, (-2,2ºC), de acordo com o Ciram/Epagri, órgão ligado ao governo do estado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.