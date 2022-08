Serpentes exóticas albinas são capturadas em Goiás e geram preocupação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O aparecimento de uma cobra píton em uma reserva ambiental, no perímetro urbano de Rio Verde (GO), cidade a 220 km de Goiânia, chamou a atenção da Polícia Civil, que começou a investigar o caso. Foi a segunda cobra dessa espécie encontrada na região. A última foi localizada por moradores na segunda-feira (22).

O delegado Danilo Fabiano investiga o caso e afirma que há indícios de crime ambiental e de que pode ter havido reprodução da serpente, que não é peçonhenta, em algum criadouro ilegal.

"Estamos apurando se a cobra foi abandonada ali ou se estava em algum cativeiro ilegal na região. A priori, a píton estava na reserva havia pouco tempo", disse ele, ao UOL. As duas cobras encontradas são albinas. Neste tipo de espécime, elas costumam apresentar a pele branca, com manchas douradas —uma delas é considerada ainda mais rara, por ser apenas branca, sem essas manchas.

A Polícia Civil já começou a ouvir pessoas que moram próximas a reserva ambiental. "É uma cobra que pode causar um desequilíbrio na fauna, e ainda existe a possibilidade de [existir] um mercado paralelo já que são animais exóticos e com um valor significativo", explicou o delegado.

Ao UOL, o biólogo João Pedro Cicatelli disse que vários fatores influenciam esse surgimento. "A cobra pode estar a procura de alimento ou parceiro para reprodução. Sobre riscos, é um animal que caça e mata animais de pequeno e médio porte através do estrangulamento, e não apresentam nenhum tipo de veneno", relatou.

Sem veneno, mas com potencial mortal

João Pedro explicou que a cobra não é nativa do Brasil, por isso, o biólogo também acredita que ela possa ter sido abandonada ou fugiu de algum cativeiro. "Pelas duas cobras encontradas recentemente serem da mesma espécie, acredito que sejam de um criadouro ilegal, pois não há como essa cobra se reproduzir de forma natural aqui", argumentou ele.

Sobre alimentação, ele reforçou que a cobra não tem o homem como forma de alimento, mas que, mesmo assim, uma píton adulta pode ser letal. "Elas foram vistas num residencial, então animais de estimação correm bem mais perigo", afirmou.

O biólogo alertou ainda que o jeito correto de manuseio é fechar o animal em algum local, e chamar o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate. Ele ainda disse que existe um mercado para criaturas exóticas.

"Devido às demandas do Ibama, é um mercado bem difícil de acessar no Brasil, o que faz as pessoas procurarem por mercados ilegais que trazem esses animais de fora, e com todas as manobras para trazer o animal, vem as taxas, o que aumenta bastante o preço", explicou João Pedro.

A píton foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres.