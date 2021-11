Série do YouTube mergulha no trabalho de criadores negros

Seis criadores negros, seis minidocumentários. Essa é a base do Creator Spotlight, nova série original do YouTube que fala sobre o processo criativo desses youtubers que, neste ano, foram apoiados pelo Fundo Vozes Negras, iniciativa para valorizar e ampliar as vozes e perspectivas negras no YouTube.

Nesses seis minidocumentários, disponíveis gratuitamente na plataforma, é possível entender melhor a história e os bastidores das criações de nomes como Ramana Borba, Papo de Preta, Os 10ocupados e Um Bipolar. "É uma iniciativa mundial do YouTube na qual se tem buscado dar luz e prestígio aos criadores de conteúdo que com sua essência conseguiram alcançar seu próprio público", explica o cineasta Licínio Januário, diretor ao lado de Thatiane Almeida.

No episódio do Um Bipolar, por exemplo, o espectador conhece detalhes de como o youtuber Biel construiu um império online, derrubando preconceitos por meio do riso. Ramana Borba, enquanto isso, mostra detalhes de sua rotina.

"Mesmo tendo estrutura semelhante, os episódios são muito diferentes uns dos outros, mas todos carregam muita sensibilidade, carisma dos personagens e, sobretudo, inspiração", conta Thatiane. "Estamos falando de pessoas que usam todas as ferramentas possíveis para continuar criando conteúdo mesmo em condições adversas ou desmotivadoras." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.