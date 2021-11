Série da Folha sobre inocentes presos vence prêmio de jornalismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série Inocentes Presos, publicada pela Folha, venceu o prêmio Claudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados.

Com mais de um ano de apuração, a reportagem destrinchou cem casos de injustiças com objetivo de mostrar as causas das prisões de inocentes no Brasil. Dividido em cinco capítulos, o material trouxe um diagnóstico inédito do problema e contou histórias de vítimas de erros judiciais.

Uma das pessoas cuja história foi relatada pela Folha teve o processo anulado pelo Supremo Tribunal Federal após sete anos de prisão.

A reportagem da Folha foi feita por Artur Rodrigues, Rogério Pagnan, Rubens Valente, Henrique Santana, Karime Xavier, Luciano Veronezi, Pilker e Thiago Almeida.

O Claudio Weber Abramo é a principal premiação de jornalismo de dados do Brasil, promovido pela Escola de Dados, Open Knowledge Brasil, Abraji e Transparência Brasil.

O reconhecimento teve cinco premiados. Os outros quatro são Anatomia da Rachadinha, do UOL; MonitorA, da Revista AzMina; Existe uma Wakanda Brasileira?, do Data Labe e Alma Preta; Engolindo Fumaça, do InfoAmazonia, que também foi publicada pela Folha; e Monitor Nuclear, do Núcleo Jornalismo, recebeu menção honrosa.

A série Inocentes Presas também venceu o prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos Humanos e é uma das finalistas do prêmio Gabo.