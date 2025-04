Sequestro de recém-nascida em Alagoas foi 'premeditado', diz polícia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Alagoas acredita que o sequestro realizado na sexta-feira (11) de uma recém-nascida em Novo Lino, na zona da mata do estado, não foi um crime "esporádico", mas, sim, uma ação "premeditada" pelos criminosos.

Caso é investigado como sequestro, cárcere privado e possível tráfico humano. "A gente não acha que foi um fato esporádico de a mulher está com a criança no meio da rua e, de repente, o cara quis assaltar, aí aproveitou a oportunidade [e sequestrou a bebê]. Não achamos que foi isso. A princípio, no início da nossa investigação, achamos que foi um negócio premeditado, por isso a gente trabalha sobre todas as questões", informou o plantonista da Delegacia Regional de Novo Lino, Giuseppe Antônio de Siqueira, onde o caso é investigado.

Siqueira disse que a mãe, Eduarda Silva de Oliveira, 22, teve a bebê, Ana Beatriz, há 15 dias na cidade de União dos Palmeiras, a 82 km de distância de Novo Lino. Eduarda deu à luz acompanhada pela cunhada e, segundo a Polícia Civil de Alagoas, elas não foram abordadas por estranhos na maternidade. "Às vezes a pessoa que quer cometer o crime de sequestro de crianças troca ideias e se aproxima, mas não teve nada disso", explicou.

Prefeitura de Novo Lino está auxiliando nas investigações. A gestão municipal disponibilizou imagens de postos de gasolina localizados nas estradas da cidade para ver se o carro passou pelo local porque a cidade faz fronteira com Pernambuco e, de acordo com a polícia, os suspeitos fugiram para o estado vizinho após o sequestro da bebê.

Um suspeito foi preso na sexta-feira no interior de Pernambuco, mas prestou depoimento e foi liberado. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, é despachante do Detran (Departamento de Trânsito). O carro que ele usava foi apreendido e passará por perícia, segundo a SSP-AL (Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas). A bebê, no entanto, ainda não foi encontrada.

Entenda o caso

Ana Beatriz Silva de Oliveira estava com a mãe em um ponto de ônibus da BR-101. Mulher aguardava o transporte para levar o outro filho, de cinco anos, para a escola.

Veículo Chevrolet Classic preto se aproximou e um homem apontou a arma para a mulher. Em seguida, ele arrancou a bebê dos braços da mãe e fugiu. A Polícia Civil divulgou uma foto da criança, com autorização da família, para ajudar na localização.

Três homens e uma mulher estavam no carro. O veículo seguiu em direção ao estado de Pernambuco, segundo a Polícia Civil. A mãe e um tio da recém-nascida estão sendo ouvidos pelos policiais. Segundo o relato da mãe à polícia, um dos homens tinha uma tatuagem no peito e a mulher tinha cabelos loiros.

Em um áudio, a mãe deu detalhes da ação dos bandidos. "O carro foi parando aos poucos, abaixou o vidro e o cara apontou a arma", revelou a gravação obtida pela TV Pajuçara,afiliada da TV Record em Alagoas.

Ela afirma que suspeitou da ação e ia correr, mas um dos bandidos ameaçou atirar. "Se você correr, eu atiro", teria dito um dos sequestradores. Segundo a vítima, a suspeita que estava no carro também ordenou que ela não tentasse fugir.

Informações podem ser repassadas pelo 181

Qualquer informação sobre a criança ou os sequestradores pode ser repassada por meio do disque denúncia, no telefone 181. A ligação é sigilosa e o anonimato garantido.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas determinou a instalação de uma força-tarefa para intensificar as buscas pela criança e pelos sequestradores. As polícias Civil e Militar, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, trabalham no caso.