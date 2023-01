Sensação de frio em São Paulo começa a diminuir nesta segunda-feira (9)

O alerta para grandes volumes de água e, assim, possibilidade de inundações, também é dado pela Defesa Civil para a Serra da Mantiqueira (90 mm) e Campinas, Vale do Paraíba e litoral norte do estado (80 mm).

No estado, a chuva pode atingir grande parte de São Paulo neste domingo, com volumes significativos (maiores que 60 mm) no norte e no centro-leste paulista.

Mas no período da manhã o sol aparece e permite ligeira elevação da temperatura, com previsão de máxima em torno dos 22ºC e umidade acima dos 65%.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, a segunda-feira (9) ainda deverá começar com muitas nuvens durante a madrugada, garoa ocasional em alguns bairros e termômetros na faixa dos 16ºC.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.