Senado e Assembleia propõem lei Julio Lancellotti para barrar obstáculos que dificultem uso do espaço público

Segundo o petista, se a versão paulista da "Lei Padre Júlio Lancellotti" for aprovada antes, pode forçar a aprovação do texto nacional.

Um outro texto, este proposto pelo deputado estadual Paulo Fiorilo (PT), na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), foi publicado nesta sexta-feira no Diário da Assembleia. Basicamente ele propõe a mesma coisa que o projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados, trocando apenas a palavra "arquitetura" por "intervenções".

Leis São dois projetos de lei que levam o nome do padre Júlio Lancellotti. O primeiro deles foi protocolado no dia 7 de abril deste ano pelo senador Fabiano Contarato (Rede/ES).

"Já contaminou o Brasil [aporofobia]. Aumentou muito a população de rua, e, junto com isso, as intervenções hostis. A maior parte das que eu estou publicando são promovidas por prefeituras", diz.

"É impressionante como essas intervenções hostis vêm crescendo na cidade, na esteira do novo boom da expansão imobiliária", afirma o religioso. "Isso já se tornou parte de como São Paulo lida com essa questão", complementa.

As propostas levam o nome do padre pelo fato dele ter quebrado a marretadas pedras instaladas sob o viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida, na avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé (zona leste de SP), em fevereiro deste ano.

