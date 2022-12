Senado aprova proibição de uso de animais em testes para cosméticos

Texto volta à Câmara. Como houve alteração no texto original de autoria do deputado federal Ricardo Izar (PP-SP), o projeto retornará para a Câmara dos Deputados, onde será apreciado.

"Acompanhamos a crescente consciência social sobre a necessidade de se evitar práticas cruéis contra animais, absolutamente desnecessárias diante do avanço do conhecimento científico", destacou o parlamentar.

Relator do projeto, o senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) destacou que o Brasil precisa acompanhar a tendência mundial de proibir o teste em animais para o desenvolvimento de cosméticos.

