Semana será quente e seca na capital paulista, podendo passar dos 30ºC

Na quinta (19) e sexta (20), a temperatura sobe ainda mais e chega a máxima de 30ºC, com mínima de 15°C. Nestes dois dias, é preciso ficar atento com a hidratação porque a umidade do ar.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à prefeitura de São Paulo, esta segunda-feira poderá ter pancadas de chuva em pontos isolados, com a temperatura chegando aos 26ºC. Na terça (17), a chuva vai embora e a temperatura começa a esquentar mais. a máxima deve chegar aos 28ºC. A umidade deve desabar e ficar na casa dos 30%. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o ideal é que esse índice fique acima dos 40%.

